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Parkta Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!..

Akıl almaz olay İngiltere'de yaşandı. Genç bir çift parkın ortasında herkesin gözü önünde, dakikalarca cinsel ilişkiye girdi. İkili çevredekilerin şaşkın bakışlarına ve sözlü tepkilerine de aldırış etmedi. Parkta akıl almaz rezalete imza atanlardan kadının iki çocuk annesi Joanne Louise Smith olduğu ortaya çıktı. Kadın daha önce de alkollü halde araç kullanırken yakalandı.

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Parkta Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!..

Akıl almaz olay İngiltere'de yaşandı. Genç bir çift parkın ortasında herkesin gözü önünde, dakikalarca cinsel ilişkiye girdi. İkili çevredekilerin şaşkın bakışlarına ve sözlü tepkilerine de aldırış etmedi. Parkta akıl almaz rezalete imza atanlardan kadının iki çocuk annesi Joanne Louise Smith olduğu ortaya çıktı. Kadın daha önce de alkollü halde araç kullanırken yakalandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:24
Parkta Herkesin Gözü Önünde İlişkiye Girdiler!..

Akıl almaz olay İngiltere'de yaşandı. Genç bir çift parkın ortasında herkesin gözü önünde, dakikalarca cinsel ilişkiye girdi. İkili çevredekilerin şaşkın bakışlarına ve sözlü tepkilerine de aldırış etmedi. Parkta akıl almaz rezalete imza atanlardan kadının iki çocuk annesi Joanne Louise Smith olduğu ortaya çıktı. Kadın daha önce de alkollü halde araç kullanırken yakalandı.

Yaptıkları ile dünya çapında bir rezalete yol açarak parkta cinsel ilişkiye girenlerin kimlikleri belli oldu.

İki çocuk annesi Joanne Louise Smith, parktaki utanç verici anlardan bir süre önce sarhoş bir şekilde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuş.

40 yaşındaki Smith, parkta kendisini görüp ilişkiyi engelleyen kızgın ailelerle de yüzleştirildi.

İngiltere'nin Leeds kentindeki Ronudhay Parkı'nda bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girmeye başladı. Etrafta yetişkinlerin yanı sıra çok sayıda çocuk da vardı. Çocuklar, parktaki kriket sahasında oyun oynuyordu. Bir anne durumu görünce polisi aradı ve "Merhaba, bazı insanların yarım saat önce çocukların önünde seks yaptığını bildiriyorum. Şimdi yeniden aynı şeyi yapıyorlar, sizi arayan üçüncü kişiyim" demişti. Bir Pazar günü öğleden sonra çekilen video kaydı, İngiltere'de günlerce konuşulmuştu.

Etraftaki insanlar tarafından videoya çekilen o anlarda bir başka vatandaşı ilişkiye girenlerden erkek olanına yumruk attığı da görülüyor.

İşte o anlar;

KPSSAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 05.09.2018 15:09
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parkta herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
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