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Papa suikastini araştıran İtalyan başsavcı hayatını kaybetti

Mehmet Ali Ağca'nın Papa 2. Ioannes Paulus'a yönelik suikast girişimini araştıran eski İtalyan Başsavcı Antonio Marini hayatını kaybetti.

Papa suikastini araştıran İtalyan başsavcı hayatını kaybetti

Mehmet Ali Ağca'nın Papa 2. Ioannes Paulus'a yönelik suikast girişimini araştıran eski İtalyan Başsavcı Antonio Marini hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:16
Papa suikastini araştıran İtalyan başsavcı hayatını kaybetti

İtalyan Rainews24'ün haberinde, bir dönemin ünlü terörle mücadele savcılarından Antonio Marini'nin 78 yaşında öldüğü bildirildi. Marini'nin, uzun süredir hasta olduğu belirtildi. 

Terörle mücadele savcısı olarak görev yaptığı dönemde Marini, 1978'de eski İtalya Başbakanı Aldo Moro'nun kaçırılıp öldürülmesine ilişkin soruşturmadan 1981'de Papa 2. Ioannes Paulus'un (John Paul) Vatikan'da Mehmet Ali Ağca tarafından vurulmasına kadar pek çok önemli davada görev almıştı.

Marini, 2000'de La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, Papa suikastinde Ağca'nın kendisini kimin bu iş için görevlendirdiğini bilmediğini, bu olayın tek kişi tarafından yapılamayacağını ve büyük bir komplo olduğunu ifade etmişti.

Söz konusu röportajda Marini, bu olaydaki tek yenilginin gerçeğin ortaya çıkmaması olduğunu belirtmişti. Savcı Marini, Papa suikastinin arkasındaki dinamikleri ortaya çıkarmak için Türkiye de dahil pek çok yerde soruşturma yürütmüştü.

13 Mayıs 1981'de Papa 2. Ioannes Paulus, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanında halkı üstü açık arabasından selamlarken Mehmet Ali Ağca tarafından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı.

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papa suikastini araştıran italyan başsavcı hayatını kaybetti
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