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Pakistan'da camiye bombalı saldırı!

Pakistan'ın Ketta kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan'da camiye bombalı saldırı!

Pakistan'ın Ketta kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:53
Pakistan'da camiye bombalı saldırı!

Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir camiye bugün bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 5 kişi hayatınıkaybederken camide de ciddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
pakistan da camiye bombalı saldırı
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