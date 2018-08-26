Otostop uygulaması, bir yolcunun tecavüz edilerek öldürülmesi nedeniyle kapatıldı

Çinli mobil ulaşım şirketi Didi Chuxing, Guangcou eyaletinin Vıncou şehrinde yaşanan tecavüz ve cinayet olayından sonra mobil otostop hizmeti sunan uygulamayı kapatma kararı aldı.

BBC'de yer alan habere göre şirket, 'Didi Hitch' adı verilen ve kullanıcılara, uygulamaya kayıtlı lisanslı araçlar dışında, rotaları üzerinde seyreden özel araçlarla seyahat etme olanağı sağlayan uygulamayı durdurdu. Çünkü 20 yaşındaki bir kadın, cuma günü Vıncou şehrinde özel aracın sürücüsü tarafından tecavüz edilerek öldürülmüştü.

Şirketten yapılan açıklamada, olayın uygulamanın işleyişinde bazı eksikleri olduğunu ortaya çıkardığı, dolayısıyla yeniden değerlendirme için hizmetin geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Benzer bir vaka, mayıs ayında Hınan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmış, otostop hizmetini kullanan 21 yaşında bir hostes kadının sürücü tarafından tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından şirket hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

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