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Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

İngiltere kaydedilen görüntülerde otoyol kenarında şişme kadın ile cinsel ilişkiye giren adam herkesi şaşırttı.

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Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

İngiltere kaydedilen görüntülerde otoyol kenarında şişme kadın ile cinsel ilişkiye giren adam herkesi şaşırttı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:23
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

İngiltere’nin Northampton bölgesi yakınlardaki M1 otoyolunda, gören herkesi şaşırtan görüntüler bir kamyonun araç kamerası ile kaydedildi. Bir kamyonun kamerasına yakalanan anlarda, bir adamın yol kenarında şişme kadınla ilişkiye girdiği görülüyor.

İsminin gizli kalmasını isteyen kamyon şoförü, “Bazı insanların çok garip zevkleri ve fetişleri var” ifadelerini kullandı.. Görüntülerin yayılmasının ardından, 19 Eylül 2018 tarihinde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan polis, ihbar üzerine bölgeye gidildiğinde adamın bulunamadığını duyurdu.

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Son Güncelleme: 27.09.2018 14:39
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