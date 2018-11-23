Oto Tamircisi Hüseyin Dünyaca Ünlü Bir Ajan Oldu

Kırşehir'de doğan Hüseyin Yıldırım bir oto tamircisiyken dünyaca ünlü bir casus olmayı başardı. Kırşehirli Casus Hüseyin'in hayrete düşüren hayat hikayesi...

1928 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. 1960 yılında 32 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti.

Almanya'da bir oto tamircisinde iş bularak çalışmaya başladı. O dönem Doğu Berlin'de bir Stasi ajanıyla tanışıyor. Casus olmak için onun peşinde çok koşuyor. Hüseyin Yıldırım'ı ciddiye almayan istihbarçılar önce onun bu teklifini kabul etmiyorlar.

Hüseyin Yıldırım, oto tamircisine gelenlerden onlara öenmli bilgiler sızdırabileceğini söylüyor. Stasi ajanları bilgi getir bakalım diyerek başlıyorlar. Oto tamircisine gelen askeri araçların torpido gözlerinde bulunan evrakları inceleyerek önemli bilgiler çıkarmayı başarıyor.

Karısından boşanıp bir Amerikalı kadın ile evlenerek Amerika'ya yerleşiyor. Karısının ilişkilerini kullanarak Amerikan İstihbatına oto tamircisi olarak işe girmeyi başarıyor.

Burada 7 yıl boyunca Amerikan İstihbaratından bilgi sızdırıyor. Sızdırdığı her bilgi içeren evrağında bir adet kopyasını alıyor. Daha sonra bir Amerikan ajanı tarafından evinde arama izni çıkarılıyor ve aldığı kopyaları yakalatıyor.

1989 yılında ABD hükümeti tarafından yargılanarak idam cezasına çarptırılıyor. ABD vatandaşı olmaması sebebiyle cezası müebbet hapse çevriliyor.

FBI ajanları bilgileri kimse sızdırdığı konunda Hüseyin Yıldırım'ın ağzından bilgi alamıyorlar.

AB Hükümetlerine casusluk yaparak 2,5 milyar dolarlık zarar verdiği gerekçesi ile yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Yıldırım Türkiye'ye mektuplar yazarak " Türkiye'de yarglanmak istiyorum" talebinde bulunuyor.

ABD Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye iade ediyor. Türkiye'de ABD hükümetlerini zarar uğratmak suçları ile yeniden yargılanıyor. ABD'De tutuklu bulundu 15 yıl göz önünde bulundurularak tahliyesine karar veriliyor. Kısa bir süre yurt dışı yasağı bulunan Hüseyin Yıldırım'ın bu yasağı da kaldırılıyor.

ABD'deki karısı yıllarca yolunu beklese de Hüseyin Yıldırım Almanya'daki eski ailesine geri döndü.

Yıldırım verdiği bir röportajda, "Dünyaya bir daha gelsem yine ajan olurum ama bu sefer daha dikkatli olurum" diye konuştu. Hüseyin Yıldırım, Berlin'de ailesiyle beraber yaşamaya devam ediyor.

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