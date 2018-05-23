'Oruç Tehlikeli' Diyen Bakana Tepki Yağıyor

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg'in oruç tutmanın bazı sektör çalışanları için tehlikeli olduğuna yönelik skandal sözleri ülkesinde büyük tepkiye neden oldu.

Hükümet Sözcüsü, söz konusu bakanın sözlerinin hükümet politikasını değil kendi görüşlerini yansıttığını söyledi. Stojberg, Danimarka'da yaşayan Müslümanları , Ramazan ayında işlerinden izin almaya davet etmişti. Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Stojberg'in skandal sözleri müslüman aleminde olduğu kadar ülkesindeki hristiyanlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Dini inançlarını yaşamak isteyen müslümanlara yönelik 'Bazı sektörde zorluk oluyor, bu zamanlarda izin alsınlar oruç tutmasınlar' şeklindeki açıklaması tepkilere neden oldu. Danimarkalı Bakan, otobüs şoförlerini örnek göstererek 18 saat oruç tutan bir kişinin otobüs kullanamayacağını söylemişti. Ülkedeki Müslümanlar Birliği'nin sosyal medya hesabından Danimarkalı Bakana cevap geldi. Müslüman Birliğinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, "Müslümanlar yetişkin insanlar. Oruçlu olsalar bile kendilerine ve topluma göz kulak olabilecek yeterlilikteler" ifadelerine yer verildi.