Ortadoğu Yangın Yeri; Füzeyle Düşürdüler!..

İsrail, kendisine ait hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'deki Esad rejimine ait bir savaş uçağını füzeyle düşürdüğünü basın yoluyla tüm dünyaya duyurdu.