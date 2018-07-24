Ortadoğu Yangın Yeri; Füzeyle Düşürdüler!..

İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait bir savaş uçağını vurdu.
İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde uçağın Suriye sınırları içine düşmüş olabileceği, pilotun durumunun bilinmediği ifade edildi.
İsrail'in resmi ajanslardan yaptığı açıklamada Suriye'ye ait savaş uçağının füzeyle düşürüldüğü duyuruldu. Suriye sınırları içerisinde düşmüş olabileceği tahmin edilen savaş uçağının pilotu hakkında bir bilgi bulunmuyor. İsrail, yaptığı açıklamada Galon Tepelerinde Esad Rejimine ait savaş uçağı düşürülmüştür. Pilotun akibeti bilinmemektedir ifadeleri kullanıldı.
KPSScafe.com.tr | Ankara
Sen ne büyüksün be İsrail dünyayı yiksan kimsenin sesi çıkmıyor yazıklar olsun kendini büyük zanneden tüm ülkelere şehir kadar nüfusu olan ülke dünyaya hükmediyor