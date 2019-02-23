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Orduda Tecavüz Skandalı

Bütün dünya Norveç Ordusu'nda yapılan anket sonuçları ile çalkalanıyor. Norveç, ordusundaki asker ve personel arasında yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradığını, cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığını açıkladı.

Orduda Tecavüz Skandalı

Bütün dünya Norveç Ordusu'nda yapılan anket sonuçları ile çalkalanıyor. Norveç, ordusundaki asker ve personel arasında yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradığını, cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığını açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:00
Orduda Tecavüz Skandalı

Bütün dünya Norveç Ordusu'nda yapılan anket sonuçları ile çalkalanıyor. Norveç, ordusundaki asker ve personel arasında yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradığını, cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığını açıkladı.

Norveç'te kamu haberleri yayınlayan NRK isimli haber sitesinin aktardığı bilgilere göre; ordudaki 8 bin 800 asker ve personel arasında 2018 yılının Ekim ayında cinsel taciz, cinsel saldırı ve mobbing ile ilgili soruların sorulduğu yazılı bir anket çalışması yapıldı.

Anket sonuçlarına göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını açıkladı. Cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığı yönünde beyanat verdi.

Ayrıca, 35 asker de üslerinin ordudaki konumlarını kullarak kendilerini cinsel yakınlaşmaya zorladığını açıkladı. 

Savunma Şefi Haakon Bruun-Hanssen, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Birçok insan, hep birlikte bu durumun içerisindeyiz. Silahlı Kuvvetler kurallarla düzenlenmiş ve bir dizi önlem alınmış bir yapı. Bu yüzden, hizmetin içinde ve dışında çok fazla [cinsel saldırı olayı] olması beni şaşırtıyor ve beni çok kızdırıyor" dedi.

Bruun-Hanssen, ayrıca anket sonuçlarında 160'dan fazla askerin tacize uğradığı ortaya çıkarken, ordudan sadece iki kişinin tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunduğuna dikkat çekti. 

Norveç'in ordusunda bulunan askerlerin sayısının yaklaşık 16 bin olduğu belirtiliyor. 

2016'da kadınlara da zorunlu askerlik getirmişti. Ordunun yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
orduda tecavüz skandalı
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