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Onun adı artık ''süper anne''! İnanılmaz kurtuluş kamerada..

Rusya’da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü. Anne, çukura düşen çocuğunu saniyeler içerisinde kurtardı.

Onun adı artık ''süper anne''! İnanılmaz kurtuluş kamerada..

Rusya’da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü. Anne, çukura düşen çocuğunu saniyeler içerisinde kurtardı.

25 Ekim 2019 Cuma 13:03
Onun adı artık ''süper anne''! İnanılmaz kurtuluş kamerada..

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir parkta yürüyüş yapan anne, 3 yaşındaki çocuğunu bebek arabasından indirerek yürümeye başladı. Anne kaldırımda bebek arabasını iterek yürürken çocuk ise çimenlerin üzerinden yürümeye devam etti. Tam bu sırada çocuk çimlerin arasındaki rögar kapağına bastı. Kapak bir anda ters dönünce çocuk kuyuya düştü. Çocuğu kuyuya düşen anne ise hemen rögar kapağını kaldırarak çocuğunu kuyudan çıkarmaya çalıştı.

 Oldukça derin olan çukura uzanan anne, çocuğunu çukurdan kollarını tutarak çıkardı. Bu sırada parkta bulunan kadınlar da annenin yardımına koştu. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedilirken çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte başlayan soruşturmanın detaylarında ise annenin hızlı davranması sayesinde çocuğun hayatının kurtulduğu, ihmalin bulunduğu gerekçesiyle birçok yetkilinin ifadesinin alındığı açıklandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.10.2019 13:06
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