Önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı 384!

Yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığına dikkat çekilirken, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi alınamadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade ediliyor.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti sebebiyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren yetkili isim Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanının hasar görmesi nedeniyle yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki sarsıntıdan sonra Donggala ve Paulo şehirlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda Temmuz sonu ve Ağustos ayında 6.3 ile 6.9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişinin etkilendiği depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak isimlendirilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami neticesinde bölgedeki diğer ülkeleri de çerçeveleyen geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.