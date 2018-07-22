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Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı!..

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu iddia eden ve bugüne kadar birçok kişiyi kandırmayı başaran bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

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Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı!..

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu iddia eden ve bugüne kadar birçok kişiyi kandırmayı başaran bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:39
Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı!..

Etiyopya'da Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

Diriltmesi için ölü mezarından çıkarıldı

Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı. Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi. Öfkeli aile üyeleri tarafından dövülmeye başlanan Ayele polis tarafından kurtarıldı. Ancak ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefet ettiğ iddiası ile sahte peygamber gözaltına alındı.


Kaynaklar; (BBC Türkçe)

KPSScafe.com.tr | Ankara

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