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Ölü Taklidi Yaparak Sigorta Şirketini Dolandırmaya Çalışan Adamın Hayatı Karardı!

Çin kalabalık nüfusu ile vatandaşlarının başından geçen olaylarla bir hayli fazla gündeme geliyor. Çin'de yaşayan bir adam borçlarını ödeyebilmek için bir plan hazırladı. Planda kendisini bir trafik kazasında öldü gösterip, karısının sigorta şirketinden para almasını sağlamak vardı.

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Ölü Taklidi Yaparak Sigorta Şirketini Dolandırmaya Çalışan Adamın Hayatı Karardı!

Çin kalabalık nüfusu ile vatandaşlarının başından geçen olaylarla bir hayli fazla gündeme geliyor. Çin'de yaşayan bir adam borçlarını ödeyebilmek için bir plan hazırladı. Planda kendisini bir trafik kazasında öldü gösterip, karısının sigorta şirketinden para almasını sağlamak vardı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
Ölü Taklidi Yaparak Sigorta Şirketini Dolandırmaya Çalışan Adamın Hayatı Karardı!

Çin kalabalık nüfusu ile vatandaşlarının başından geçen olaylarla bir hayli fazla gündeme geliyor. Çin'de yaşayan bir adam borçlarını ödeyebilmek için bir plan hazırladı. Planda kendisini bir trafik kazasında öldü gösterip, karısının sigorta şirketinden para almasını sağlamak vardı.

TRAFİK KAZASINDA KENDİSİNİ ÖLDÜ GÖSTERDİ

He isimli Çinli, bir trafik kazasında kendisini öldü olarak gösterip, sigorta şirketinden yklü bir tazminat almak için plan yaptı. Herşeyi kusursuz bir şekilde hesaplayan adam, planladığı gibi bir araçla kaza yaptı ve evraklarla, kimlikle kendisini öldü göstermeyi başardı. Planı kusursuz bir şekilde işleyen adam hiç beklemediği hazin bir sona doğru yaklaşıyordu.

KARISININ HABERİ YOKTU

Çinli adamın hazırladığı bu plandan karısının haberi yoktu. Sahte ölüm planından haberi olmayan kadın kocasını gerçekten öldü sanarak perişan oldu. Daha önceleri karısı ve 2 çocuğuyla birlikte çok mutlu bir hayatı olan Çinli adam, tutarsız harcamaları nedeniyle borç batağın düştü. 

KARISI 2 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE İNTİHAR ETTİ

Planının kusursuz olarak işlediğinden emin olan adam, kendisini öldü zanneden karısının bu kadar etkileneceği hesap edememişti. Kadın ölen kocasının acısına daha fazla dayanamayarak 2 çocuğu ile birlikte intihar ederek yaşamlarına son verdi.

GİDİP POLİSE TESLİM OLDU

Anne ve çocuklarının cesetleri bir gölde bulunurken, olayın duyulması üzerine He polise giderek teslim oldu. Yaptığı planı bir bir anlatan He’ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.10.2018 15:12
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