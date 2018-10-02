Ölü sayısı bin 234 oldu

Endonezya'nın Sulawesi adasında geçen hafta Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısı hızla yükseliyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ölü sayısının bin 234'e yükseldiğini açıkladı.

Endonezya Hükümeti geçtiğimiz gün ölü sayısını 844 olarak vermişti.

Depremde yüzlerce bina yıkılarak enkaza döndü. Enkaz altında hala insanların olduğu düşünülüyor.

"TSUNAMİ ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU"



Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü, tsunaminin meydana geldiği gün erken uyarı sisteminin çalışmadığı iddiasını doğruladı.

Sözcü Sutopo Purwo Nugroho, 21 yüzer tsunami tespit cihazının zarar gördüğünü ya da çalındığını ifade etti.

Depremin ardından oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığı belirtildi.

Kurtarma ekipleri felaketten en çok yara alan Palu kentinde, depremin ardından yaşanan toprak kaymasında çamura gölümen bir kilisede 34 öğrencinin cesedine ulaştığını açıkladı.

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