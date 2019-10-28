Ölen Babasına Mesaj Attı! Gelen Cevapla Şoka Girdi...

23 yaşındaki Chastity Patterson babasının ölümünden itibaren 4 sene boyunca her gün ona mesaj attı ve buna ısrarlı bir şekilde devam etti. Babasının ölümünün dördüncü yıl dönümünde tekrar mesaj gönderen Patterson, telefon numarasını kullanmaya başlayan Brad adlı bir adamdan duygu dolu bir yanıt aldı.

Chastity Patterson babasınının ölümünden sonra 4 sene boyunca ona her gün mesaj attı.

23 yaşındaki genç kız, 4 yıl sonra inanılmaz bir olayla karşılaştı...

Patterson, babasına attığı mesajlarda gününün nasıl geçtiğini anlattı.

Patterson bunun dışında da gün içinde başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti.

Babasının ölümünün dördüncü yıl dönümü gelip çatmak üzereyken, "Yarın benim için zor bir gün olacak" diyerek başladığı mesajını, her zamanki gibi babasının telefon numarasına gönderdi.

Chastity Patterson, babasını kaybettikten sonra ilk kez, attığı mesaja cevap aldı. Babasının telefon numarasını kullanmaya başlayan Brad adlı bir adam, Chastity'nin mesajına duygu dolu bir yanıt verdi

"BANA ATTIĞIN MESAJI TANRI'DAN BİR İŞARET OLARAK GÖRDÜM"

"Merhaba tatlım. Ben senin baban değilim ama neredeyse son dört senedir senin mesajlarını alıyorum" diyen başlayan mesaj şöyle devam ediyordu: "Sabahları 'günaydın' mesajlarını iple çekiyorum, akşamları son gelişmelerini attığın mesajlarını ise merakla bekliyorum."

"Benim adım Brad. Kızımı 2014 yılının ağustos ayında bir araba kazasında kaybettim. Ve o zamandan beri beni senin mesajların ayakta tutuyor. Sen bana mesaj attığın zaman, bunu Tanrı'dan bir işaret olarak görüyorum."

"Sana yakın birini kaybettiğin için çok üzgünüm. Seni yıllar boyu dinledim, büyümene ve yıllar içinde başka birine dönüşmene şahit oldum. Yıllar boyunca mesajlarına cevap vermek istedim ama kalbini kırmak istemedim."

"Sen sıra dışı bir kadınsın ve kızım da hayatta olsa senin gibi biri olurdu diye umuyorum. Bana her gün mesaj attığın ve Tanrı'nın varlığını hatırlattığın için teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek. Zor zamanlardan geçmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Seninle gurur duyuyorum."

Chastity Patterson bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanırım artık babamın dinlenmesine izin verebilirim" yazdı.

İnsanın içini ısıtan bu mesajlar, kısa süre içinde 265 bin kez paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor.

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