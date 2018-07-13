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Okul Müdürü, Öğretmen ve Öğrenciler 6 Ay boyunca 15 Yaşındaki Kıza...

Son dakika haberi: Hindistan'da tüyleri diken diken eden bir olay meydana geldi. Edinilen son bilgilere göre 15 yaşındaki bir kız kız korkunç tecavüzlere maruz kaldı.

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Okul Müdürü, Öğretmen ve Öğrenciler 6 Ay boyunca 15 Yaşındaki Kıza...

Son dakika haberi: Hindistan'da tüyleri diken diken eden bir olay meydana geldi. Edinilen son bilgilere göre 15 yaşındaki bir kız kız korkunç tecavüzlere maruz kaldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 22:32
Okul Müdürü, Öğretmen ve Öğrenciler 6 Ay boyunca 15 Yaşındaki Kıza...

Hindistan'da tüyleri diken diken eden korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Hindsitan'ın doğusunda bulunan Bihae şehrinde 15 yaşındaki bir kız öğrenci, okul müdürü, iki öğretmen ve okulunda bulunan on altı öğrencinin tecavüzüne uğradı. Korkunç tecavüzler sürekli olarak devam etti. 6 ay boyunca rutin olarak tecavüze uğrayan genç kız, Temmuz başında polise başvurarak tecavüzcüleri ihbar etti.

TECAVÜZÜ ÖĞRENEN HERKES TECAVÜZ ETTİ

Kızın ihbarı üzerine harekete geçen ve olayı soruşturan polis amiri Anuj Kumar, kızın okul dışında da tecavüze uğradığını, bunu öğrenen öğretmen ve öğrencilerin kızı tecavüze uğradığını başkalarına söylemek ile tehdit ederek altı ay boyunca kıza sürekli olarak tecavüz ettiklerini söyledi.

7 KİŞİ YAKALANDI, DİĞERLERİ  HALA ARANIYOR

Kızın olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından harekete geçen polis, okul müdürü, iki öğretmen ve dört öğrenciyi gözaltına alırken diğer tecavüzcülerin yakalanması içinse çalışma devam ediyor.

İDDİALARI REDDETTİLER

Gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki iddialara reddedip genç kıza tecavüz etmediklerini iddia etti. Polis kaynakları ülkede her gün yaklaşık yüz tecavüz vakasının meydana geldiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 23:03
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTecavüzOkulHindistan
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