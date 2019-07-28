Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLIN
6.9637
EURO
6.2683
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
“Mimarların işsizlik sorununu çözün”
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bütün dünya söylüyor
DGS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!
Son Dakika:Merkez Bankası faiz indirdi!

Öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif

ABD'de gündem öğrencisiyle yattıktan sonra yakalanan ve 20 yıl hapis cezası alan öğretmen Brittany Zamora ifşa olduktan sonra ailesine de ahlaksız bir teklifle gittiği ortaya çıktı.

Öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif

ABD'de gündem öğrencisiyle yattıktan sonra yakalanan ve 20 yıl hapis cezası alan öğretmen Brittany Zamora ifşa olduktan sonra ailesine de ahlaksız bir teklifle gittiği ortaya çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:33
Öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif

ABD'de gündem öğrencisiyle yattıktan sonra yakalanan ve 20 yıl hapis cezası alan öğretmen Brittany Zamora... 28 yaşındaki öğretmenin ifşa olduktan sonra öğrencisinin ailesi ile iletişim kurarak ahlaksız bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

ABD’de bir sapık öğretmen dehşeti daha yaşanıyor… Geçtiğimiz aylarda öğrencisiyle yattığı ortaya çıkan 28 yaşındaki Brittany Zamora’nın yakalandıktan sonra yaptığı açıklama ve ifadeleri ortaya çıktı. Arizona’da yaşayan öğretmenin gizli ilişkisinin ifşa olmasının ardından genç kadının öğrencisinin babasıyla telefonda görüştüğüne dair bilgiler mahkemede resmen ilan edildi.

Yargı süreci sonunda 20 yıl hapis cezası alan Zamora’nın ifşa olduktan sonra çocuğun babasını telefon ile aradığı ortaya çıktı. Zamora’nın aileye, “Bana bu durumu açıklar mısınız, bu konuda konuşmak isterim. Polise ve mahkemeye gitmeden bu durumu halledemez miyiz” diye yalvardığı belirlenirken ailenin, “Oğlum senin yüzünden ruh sağlığını bozdu. Başka çocuklara da zarar vermeni istemiyorum” ifadesini kullandığı tespit edildi.

Öyle ki Zamora’nın telefona daha sonra kendi eşini verdiğini bu şekilde aileyi ikna etmeye çalıştığı belirlenirken aile bu konuda yine geri adım atmayarak, “Senin eşin bir canavar olmayı ve çocuklara zarar vermeyi tercih etti. Benim oğluma zarar verdi” diyerek mahkemeye gideceğini tekrar ifade etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arabada unutulan ikizler hayatını kaybetti
Arabada unutulan ikizler hayatını kaybetti
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!
ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim