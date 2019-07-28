öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif

ABD'de gündem öğrencisiyle yattıktan sonra yakalanan ve 20 yıl hapis cezası alan öğretmen Brittany Zamora... 28 yaşındaki öğretmenin ifşa olduktan sonra öğrencisinin ailesi ile iletişim kurarak ahlaksız bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

ABD’de bir sapık öğretmen dehşeti daha yaşanıyor… Geçtiğimiz aylarda öğrencisiyle yattığı ortaya çıkan 28 yaşındaki Brittany Zamora’nın yakalandıktan sonra yaptığı açıklama ve ifadeleri ortaya çıktı. Arizona’da yaşayan öğretmenin gizli ilişkisinin ifşa olmasının ardından genç kadının öğrencisinin babasıyla telefonda görüştüğüne dair bilgiler mahkemede resmen ilan edildi.

Yargı süreci sonunda 20 yıl hapis cezası alan Zamora’nın ifşa olduktan sonra çocuğun babasını telefon ile aradığı ortaya çıktı. Zamora’nın aileye, “Bana bu durumu açıklar mısınız, bu konuda konuşmak isterim. Polise ve mahkemeye gitmeden bu durumu halledemez miyiz” diye yalvardığı belirlenirken ailenin, “Oğlum senin yüzünden ruh sağlığını bozdu. Başka çocuklara da zarar vermeni istemiyorum” ifadesini kullandığı tespit edildi.

Öyle ki Zamora’nın telefona daha sonra kendi eşini verdiğini bu şekilde aileyi ikna etmeye çalıştığı belirlenirken aile bu konuda yine geri adım atmayarak, “Senin eşin bir canavar olmayı ve çocuklara zarar vermeyi tercih etti. Benim oğluma zarar verdi” diyerek mahkemeye gideceğini tekrar ifade etti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü