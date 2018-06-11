Obama'nın Erdoğan İtirafı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan, eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

'Olduğu Gibi Dünya' isimli bir kitap kaleme alan Rhodes, kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Obama arasında geçen çarpıcı bir diyaloğa yer verdi. Kitapta anlatılanlara göre 2011 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler genel kurul görüşmeleri sırasında Erdoğan, Obama'ya bir hayli zor anlar yaşatmış.

TARİHİ FİLİSTİN ÇIKIŞI

Kitapta yer alan bilgilere göre 2011 yılında Erdoğan'la bir araya gelen Obama'nın ajandasında Filistin konusu da vardı. Görüşme sırasında Erdoğan, Obama'ya Filistin konusunda bir yılda 180 derece nasıl dönüş yaptığını hatırlattı. Ben Rhodes'un aktardığı bilgilere göre, Erdoğan Obama ile yaptığı görüşmede "bıyık altından gülerek Obama'nın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasındaki Filistin bölümünü ona okudu. Erdoğan tüm meseleleri detaylıca tartışmayı seviyordu. Obama Filistinlilerin BM aracılığıyla savunulamaz olduğunu öne sürdü. İsrail'le müzakere edilmeliydi diyerek Güney Sudan'ı örnek verdi."

ERDOĞAN SORUSU KARŞISINDA OBAMA DONDU KALDI

Bu sözlerin ardından Erdoğan'dan Obama'yı köşeye sıkıştıracak soru geldi. ''Güney Sudan için Kuzeyin senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun?'' diye sorunca Obama dondu kaldı.

Erdoğan'a cevap veremeyen Obama tepkisini daha sonra Ben Rhodes'a "Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum" diyerek gösterdi.

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