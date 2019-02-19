Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

O ülkeye kimlikle seyahat bugün başlıyor

Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahatin bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

O ülkeye kimlikle seyahat bugün başlıyor

Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahatin bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 11:18
O ülkeye kimlikle seyahat bugün başlıyor

Büyükelçi Sökmensüer, AA muhabirine Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle Moldova’da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti.

Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ekim 2018 tarihinde Moldova’yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer, “Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur.” dedi.

Sökmensüer, Türkiye’nin, Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği turizm istikameti olduğuna da dikkati çekti.

Kimlikle seyahatin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını vurgulayan Sökmensüer, “Geçen yıl Moldovalı turistlerin yüzde 35’i, yani 80 bin kişi Türkiye’ye gitti. Türkiye’den Moldova’ya ise 20 bin turistin geldiğini biliyoruz. Böylelikle turist sayılarının katlanarak artacağına inanıyorum.” diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ülkeye kimlikle seyahat bugün başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
ABD'de Bir Türk Öğrenci Mahkeme Karşısına Çıktı! Sonucunda Ne Oldu Bakın?
ABD'de Bir Türk Öğrenci Mahkeme Karşısına Çıktı! Sonucunda Ne Oldu Bakın?
Osmanlı torunu Nayip Bukele, El Salvador'un yeni devlet başkanı oldu
Osmanlı torunu Nayip Bukele, El Salvador'un yeni devlet başkanı oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim