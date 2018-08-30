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O Ülkeye Artık Kimlikle Gidilecek!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moldova ile seyahat uygulaması ile ilgili yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. "Türkiye ve Moldova arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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O Ülkeye Artık Kimlikle Gidilecek!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moldova ile seyahat uygulaması ile ilgili yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. "Türkiye ve Moldova arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:07
O Ülkeye Artık Kimlikle Gidilecek!..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moldova ile seyahat uygulaması ile ilgili yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. "Türkiye ve Moldova arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Moldova’nın Bağımsızlık Günü nedeniyle Moldova Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde kutlama resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra çok sayıda diplomat ve bürokrat temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Moldova'nın bağımsızlığının 27. yıl dönümünü kutlayarak, ikili ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güven odaklı geliştiğini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moldova’nın her köşesinde milyonlarca dolarlık projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Fuat Oktay, “TİKA, Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının tadilatını yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Oktay, 2016’da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın olumlu sonuçlarının görüldüğüne vurgu yaparak, “Ticaret hacmimiz 2016'da 410 milyon dolar iken, 2017'de 56 milyon dolarlık artışla 466 milyon dolara ulaştı. Halihazırda 213 firmamız Moldova'da 350 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirketlerimizi Moldova'ya daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyoruz” ifadesini kullandı.

Eğitim alanda da ikli ilişkilerin devam ettiğine işaret eden Oktay, “Turizm alanında Moldova'nın turistleri Türkiye’yi tercih ediyor. 2017'de yaklaşık 172 bin turist ülkemizi ziyaret etti” şeklinde konuştu.

MOLDOVA'YA KİMLİKLE SEYAHAT BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova ve Türkiye arasındaki vizesiz seyahatin yeterli olmadığını, “Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

Oktay, yakında başlayacak bu uygulamanın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini ve turizm alanındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

Moldova ile ikili ilişkilerinin güzel bir seviyede olmasının sebebinin Moldova'daki Gökoğuz soydaşlarının olduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

“Ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsünü oluşturan Gökoğuz Özerk Yeri, iki ülke bağlarını daha da güçlendirecek en önemli güvencemiz. Gökoğuz Yeri'nin Moldova sınırları içerisinde, kendi kimliğini koruyarak kalkınması ve böylelikle Moldova'nın bir bütün olarak daha güçlü hale gelmesinin yanındayız.”

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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