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O Ülkede Skandal: Camiler Kapatılacak ve İmamlar Sınır Dışı Edilecek

Son dakika haberi: Avrupa'da İslam karşıtı düşünceler ve İslam'a karşı hareketler devam ediyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre Avusturya camileri kapatma ve imamları sınır dışı etme kararı aldı.

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O Ülkede Skandal: Camiler Kapatılacak ve İmamlar Sınır Dışı Edilecek

Son dakika haberi: Avrupa'da İslam karşıtı düşünceler ve İslam'a karşı hareketler devam ediyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre Avusturya camileri kapatma ve imamları sınır dışı etme kararı aldı.

08 Haziran 2018 Cuma 11:21
O Ülkede Skandal: Camiler Kapatılacak ve İmamlar Sınır Dışı Edilecek

Avusturya'dan skandal karar !

Avusturya'nın 'Harika Çocuk' lakaplı Başbakanı Sebastian Kurz, çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı  Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri  Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, “Siyasal İslam ile mücadele kapsamında“ alınan kararları dünya kamuoyuna açıkladı.

Başbakan Kurz, biri Türklere ait olan toplamda 7 adet camiyi kapatacaklarını belirtti. Kültür Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını belirterek açıklamasını sürdüren Kurz, aynı zamanda çok sayıda imamın  yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınır dışı edileceğini de sözlerine ekledi.

Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri  sonlandırılma kararı alınan camilerden 6’sının selefi dünya görüşüne sahip Arap  Kültür Derneğine ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını  ileri sürerek, kapatacaklarını söyledi.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ YAYIYOR

Öte yandan Blümel Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı,  caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaatinden  izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Herber Kickl ise 2015 yılında çıkartılan "İslam Yasası"nın  Avusturya'da görev yapan imamların yurt dışından maaş almalarını yasakladığını,  yurt dışından imamlara yönelik finansmanın yasa dışı olduğunu, bu durumun göçmen  yasasıyla uyuşmadığının altını çizerek, yurt dışından maaş alan imamların oturum  izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının reddedileceğini açıkladı.

Kickl, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği  (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın yurt dışından finanse  edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin  başlatıldığını aktardı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Bu skandala ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın,  'Amaç müslümanları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir." dedi.

"Bu tutum evrensel hukuk normalrına aykırıdır. 7 caminin kapatılması ülkedeki ırkçı dalganın sonucudur," dedi.

Avusturya hükümetinden camilere ilişkin skandal bir karar geldi. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan haberde Avusturya hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Son Güncelleme: 08.06.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
CamiHaberAvusturyaİmamSon Dakika
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Remzi 1 saat önce

İsla sadecem turklere ait değil dini araç ederek Türkçülük yapılmaz. İslam bütün kesimlere hitap eder bu fasistliktir milletleri dinden soğutmadır Allah hesabını sorar.

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