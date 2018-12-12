O Ülkede Asgari Ücret 5 Bin 490 TL Oldu!

İspanya'nın Başbakanı Sanchez, 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin 900 euro'ya çıkarıldığını açıkladı. Bugünkü euro kuruyla hesaplandığında İspanya'da asgari ücret 5 bin 490 TL oldu.