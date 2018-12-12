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O Ülkede Asgari Ücret 5 Bin 490 TL Oldu!

İspanya'nın Başbakanı Sanchez, 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin 900 euro'ya çıkarıldığını açıkladı. Bugünkü euro kuruyla hesaplandığında İspanya'da asgari ücret 5 bin 490 TL oldu.

O Ülkede Asgari Ücret 5 Bin 490 TL Oldu!

İspanya'nın Başbakanı Sanchez, 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin 900 euro'ya çıkarıldığını açıkladı. Bugünkü euro kuruyla hesaplandığında İspanya'da asgari ücret 5 bin 490 TL oldu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:35
O Ülkede Asgari Ücret 5 Bin 490 TL Oldu!

İspanya'nın Başbakanı Sanchez, 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin 900 euro'ya çıkarıldığını açıkladı. Bugünkü euro kuruyla hesaplandığında İspanya'da asgari ücret 5 bin 490 TL oldu.

İspanya'da kemer sıkma karşıtı Podemos partisi ile varılan anlaşma uyarınca asgari ücrette yüzde 22'lik artış yapılacak.

Başbakan Pedro Sanchez, kabinenin, asgari ücretin 21 Aralık 2018 tarihinden itibaren 900 euro olarak belirlenmesi tasarısını bugün onaylayacağını duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
Anahtar Kelimeler:
ülkede asgari ücret bin tl oldu
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Musa 5 gün önce

İşte ulkemizde bu kadar dusuncesiz geri kafali insan var. Iste bunlarin yuzunden biz geride kaliyoruz. Sunu hesaba katmiyorlar orada 900 euro asgari ucret ama gecim standartlari TL olarak degil euro olarak geciyor. Bi ev kirasi minimum 200 euro olsa 700 euro kaliyo adamlar bizden daha az para aliyorlar iste bu kadar dusuncesiz insanla bir arada yasiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Aza şükretmeyen cogu hic bulamaz. Ama siz gozu doymayanlar yuzunden bu ülke gram ilerlemez. Allah cumhurbaskanimiza zeval vermesin vAllaha yoksa sizin gibi geri kafalinin biri gelir sonumuz hayrolsun

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Misafir Avatar
anticomar 4 gün önce @Musa

comar gel oğlum:1600x0.22 =333 yapar 1933 lira olması gerekli bizimde işte

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M.çağrı 5 gün önce

Para birimlerinin euro olduğunu düşünecek olursak ülkemize göre asgari ücretleri azmış

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Kadir 5 gün önce

Sizde iyice saçma basliklarla ilgi cekip tıklanmaya çalışmaya başladınız bir çok haber sitesini bu yüzden kullanmiyordum artık sizden de soguyorum saçmalık.

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Muhammet Güler 5 gün önce

BU DEMEK OLUYORKI BIZIM ULKEMIZDE 2000 TL OLSA BILE ONLARIN YARISI KADAR BILE OLMUYOR. YANI O KADAR OLABILMESI ICIN BIR 5 YIL GECMESI GEREK. BU DURUMA GORE BIR ISPANYOL YILDA 10800 EURO YANI 65880 TL KAZANMIS OLUYOR. TURKIYEDEKI BIR ASGARI UCRETLININ 3 YILDA KAZANDIGINI BIR YILDA KAZANIYORLAR. YILDA BIRDE OLSA ULKEMIZE GELIP BIR AY BOYUNCA ISTEDIKLERI GIBI TATIL YAPABILIYORLAR. NE DIYELIM KISMET.

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Crona 5 gün önce

Ispanyada bir camorayu 12 ayda alabilirsiniz turkiyede 244 ayda baya azmis askeri ucretleri valla canim ulkemizde o kadar beyin yoksunu insan var ki surda yorumlari okuyunca bile kendilerini bir sey sanan insanlar var neyse kader kismet canlarim kpss cafe cidden olumlu buluyorum ve boyle seyleri yayinlayin ki koyunlar sureden ayrilsin beyinleri yikanmis bunlarin.

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Toretto 5 gün önce

Musa ne diyon la sen çomar otun mu bitti?

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Ömer 5 gün önce

Hahahaha düşük zekalı arkadasim orada 900 euro alabilir lakin ev kirasida en az 200 euro bunu hatirlatmak istedim. Fakat suda bi gercek tabiki ulkemize gore hayat ve yasam standartlari yuksek ama arada ucurum söz konusu degil ama fark var tabikide gelismis ulkenin getirmis oldugu hayat standardi var paradan dolayi bi + lari yok

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Oğuzhan 5 gün önce

Para birimleri euro olabilir ama kira örneğinden gidecek olursak burda kira 600tl ise orda 100 euro. Demem o ki adamlar geçim standartlarının 3-4 katı üstünde bir maaş alıyorlar..

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