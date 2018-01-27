O Firma Skandala İmza Attı: Altında ALLAH Yazılı Çorap Ürettiler

Skandal Olay !! Alınan son bilgilere göre bir çorap firması, üzerinde ALLAH yazılı çorap üretti.

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.

İsveç menşeli çorap markası H&M, ürettiği son çoraplarda bir skandala imza attı. Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

Tepkiler Çığ Gibi

İsveç devlet radyosu SVT'de yer alan habere göre, firma bu skandala gelen büyük tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. H&M tarafından yapılan açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını iddia ederek figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

Başka Bir Skandala Daha İmza Atmışlardı

Şirket, çorapların toplatıldığı yönünde açıklama yaparken; bir süre önce yine aynı çorap markası H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara