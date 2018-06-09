O Dizide Skandal Türkiye ve Erdoğan Sahnesi

Mısır'ın El-Hayat adlı televizyon kanalında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye adlı dizi, Sudanlıları terörist gibi göstermesi nedeniyle darbeci Sisi yönetimiyle ciddi derecede krize neden olmuş ve nota verilmesinin ardından ise söz konusu bazı sahneleri yayından kaldırılmıştı. Bu skandal olayın ardından bir skandal daha yaşandı.

Haber 7'de yer alan haberee göre, algı operasyonlarıyla emperyalistlerin hedefindeki isimlere ve ülkelere saldıran dizi, bu kez Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Edinilen bilgilere göre önceki akşam yayınlanan son bölümde bir sahnede Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teröre destek veriyor gibi gösteren bir sahneye yer verildi. Türkiye'yi terörizme destek veriyormuş gibi gösteren büyük bir küstahlığa imza atan dizinin bu ilk skandalı değil.

SUDAN, MISIR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Sudan Dışişleri Bakanlığı dizide ülkesini kötü gösterdiği nedeniyle bakanlığa çağırdığı Mısır'ın Hartum Büyekelçisi'ne nota vermiş ve bu skandalın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır, konu ile ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor."

Ayrıca Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğinin de altı çizilmişti.

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