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Nâzım Hikmet’in oğlu öldü

Ünlü şair Nâzım Hikmet’in öz oğlu 67 yaşındaki ressam Mehmet Nâzım, Fransa’da yaşamını yitirdi.

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Nâzım Hikmet’in oğlu öldü

Ünlü şair Nâzım Hikmet’in öz oğlu 67 yaşındaki ressam Mehmet Nâzım, Fransa’da yaşamını yitirdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
Nâzım Hikmet’in oğlu öldü

Ünlü şair Nâzım Hikmet’in öz oğlu 67 yaşındaki ressam Mehmet Nâzım, Fransa’da yaşamını yitirdi.

Fransa'nın Paris kentinde yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam arkadaşı Utku Varlık sosyal medya hesabından yayımladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” ifadelerini kullanarak duyurdu. Nâzım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç’la birlikte oldu. Bu ilişkinden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Fakat Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nâzım Hikmet oğlu üç aylıkken Türkiye’den ayrıldı. Mehmet Nâzım babası Nâzım Hikmet’le küstü. Bugüne kadar babası hakkında da hiç bir açıklama yapmadı.

Ä°lgili resim

OĞLU MEHMET İÇİN VARNA'DA ŞİİR YAZMIŞTI

NÂZIM Hikmet, Bulgaristan’ın Varna kentinde oğlu için yazdığı ‘Mehmet’ şiirinde ona olan özlemini şu dizelerle anlatıyordu:

“Karşı yaka memleket,
sesleniyorum Varna’dan,
işitiyor musun?
Memet! Memet!
Karadeniz akıyor durmadan,
deli hasret, deli hasret,
oğlum, sana sesleniyorum,
işitiyor musun?
Memet! Memet!”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 15.10.2018 10:00
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nâzım hikmet in oğlu öldü
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