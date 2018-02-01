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Nusret Gökçe'ye Soruşturma Şoku-İşte Nedeni

Dünyaca ünlü restoran zinciri Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı. ABD'de açılan soruşturma sonrası restoran yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı.

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Nusret Gökçe'ye Soruşturma Şoku-İşte Nedeni

Dünyaca ünlü restoran zinciri Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı. ABD'de açılan soruşturma sonrası restoran yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:17
Nusret Gökçe'ye Soruşturma Şoku-İşte Nedeni
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Sosya medya platformu üzerinde yayımladığı videoları ile ünlenen ünlü restoran zinciri Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'ye soruşturma şoku.

Sosyal medya üzerinde restoranlarının mutfağında yemek hazırlama görüntüleri paylaşan Nusret Gökçe'nin başı ABD'dedeki sağlık otoriteleriyle dertte. New York Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili, ABD'deki sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını dile getirdi. Yetkili, bir başka sağlık kuralının ise yemek hazırlarken el ve kollarında mücevher giyilmemesi olduğunu, Nusret'in ise bu kuralı da ihlal ettiğini söyledi. 

Newsweek, Nusr-Et restoranındaki yetkililerin soruşturmaya ilişkin yanıt vermekten kaçındığını söyledi. 

Newsweek haber sitesinin bugün yayınladığı haberinde, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Miami'deki diğer restoranda da çekilen bir videoda Gökçe'nin çıplak elle etlere dokunduğunun görüldüğünü yazdı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 01.02.2018 13:53
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