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Norveç Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatını askıya aldı

Norveç’te yayınlanan Dagbladet gazetesi, Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’ye atıfla Türkiye’ye ihraç edilen askeri ürünlerle ilgili lisansların askıya alındığını duyurdu.

Norveç Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatını askıya aldı

Norveç’te yayınlanan Dagbladet gazetesi, Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’ye atıfla Türkiye’ye ihraç edilen askeri ürünlerle ilgili lisansların askıya alındığını duyurdu.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:07
Norveç Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatını askıya aldı

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’nin bu yöndeki açıklamasından alıntı yapan gazete, “Durum karmaşık olup hızla değiştiğinden dolayı, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünler lisansları ile ilgili yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı” ifadelerini aktardı.

Norveçli bakan, bu karara ek olarak askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin ihracatıyla ilgili yürürlükte olan tüm lisansların da kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

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