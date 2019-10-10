norveç türkiye ye askeri ürünlerin ihracatını askıya aldı

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’nin bu yöndeki açıklamasından alıntı yapan gazete, “Durum karmaşık olup hızla değiştiğinden dolayı, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünler lisansları ile ilgili yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı” ifadelerini aktardı.

Norveçli bakan, bu karara ek olarak askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin ihracatıyla ilgili yürürlükte olan tüm lisansların da kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA