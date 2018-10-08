nobel ekonomi ödülü sahibini buldu

Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü, iklim değişikliği ve teknolojik yeniliği makroekonomik analize entegre etmeleri nedeniyle William Nordhaus ve Paul Romer'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi yaptığı yazılı açıklamada, "(Nordhaus ve Romer'in) buluşları, piyasa ekonomisinin doğa ve bilgi ile nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklayan modelleri kurarak ekonomik analizin kapsamını önemli ölçüde genişletti" ifadelerine yer verdi.

ÖDÜL 1 MİLYON DOLAR

9 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) değerindeki ödül 1968 yılından itibaren verilmeye başlandı. Ekonomi ödülü İsveçli sanayici Alfred Nobel'in talebiyle 1895'te verilmeye başlayan ilk beş Nobel ödülü arasında yer almıyordu.

KPSS'DE ÇIKAR MI?

Bu tür güncel bilgilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda çıkma olasılığı yüksek oluyor. Son olarak 7 Ekim 2018 Pazar günü düzenlenen KPSS Lise (ortaöğretim) sınavında ''Kıbrıs İçin Nobel Barış Ödülü Alan 2018'de Ölen Kişi Kimdir?'' sorusu soruldu. Cevabı 18 Ağustos tarihinde hayata gözlerini yuman Kofi Annan 'dı.

Nobel ile ilgili son güncel bilgileri takip etmekte fayda var, KPSS'de çıkabilir.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ

2018 Nobel Kimya Ödülü, enzim araştırmalarında yaptıkları keşifler nedeniyle ABD'li bilim insanları Frances Arnold ve George Smith ile İngiliz araştırmacı Gregory Winter'a verildi.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziği alanında yaptıkları çığır açan icatlarından' dolayı ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

2018 Nobel Barış Ödülü’ne, savaşlarda “tecavüzün bir silah olarak kullanılmasını engellemek” amacıyla çalışmalar yürüten Iraklı Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad’ın yanı sıra Kongolu jinekolog Denis Mukwege layık görüldü.

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