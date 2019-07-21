Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLIN
7.0518
EURO
6.3235
Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!
Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!
MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!
Bel ağrılarından korunmak tedavisinden daha kolay

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için kurtarma operasyonu başlatıldı

Nijerya polisi, Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için operasyon başlattı.

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için kurtarma operasyonu başlatıldı

Nijerya polisi, Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için operasyon başlattı.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:43
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için kurtarma operasyonu başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını açıkladı. Sözcü Ajayi yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının Gbale köyünde bir kafede otururken kaçırıldığını kaydetti. 

Öte yandan, Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Salı günü 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk vatandaşını kaçırdı. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
nijerya da kaçırılan türk kurtarma operasyonu başlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi
Bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi
24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim