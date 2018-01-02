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New York'taki Yangında Yaralı Sayısı Artıyor

ABD'deki yangında yaralı sayısı 22'ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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New York'taki Yangında Yaralı Sayısı Artıyor

ABD'deki yangında yaralı sayısı 22'ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

02 Ocak 2018 Salı 22:56
New York'taki Yangında Yaralı Sayısı Artıyor

New York'taki Yangında Yaralı Sayısı Artıyor 

ABD'deki yangında yaralı sayısı 22'ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD son zamanlarda yangınlarla uğraşıyor. Ülkenin değişik eyaletlerinde kundaklamadan kaynaklandığı iddia edilen çeşitli yangın haberleri geliyor. 

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) New York kentindeki 12 daireli appartmanda çıkan yangında yaralı sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.  New York kenti Bronx bölgesinde yer alan 12 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binada çıkan yangında yaralı sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Öte yandan yine Bronx bölgesinde 26 Aralıkta beş katlı bir binada çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.  ABD'de son zamanlarda belli bölgelerde çıkan yangınların kundaklamadan dolayı çıktığı öne sürülürken, ABD'li yetkililer bir önceki yangının sebebini açıklamadılar. 

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Son Güncelleme: 02.01.2018 22:57
Anahtar Kelimeler:
YangınYangın Son DakikaABD
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