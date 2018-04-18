NATO'dan Flaş Türkiye Açıklaması! Üst Düzey Görev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , NATO tarafından yeni oluşturulacak Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü komutasını iki dönem boyunca Türkiye'nin üstleneceğini bildirdi. Stolgenberg'in açıklamasına göre söz konusu görev gücünde 5 bin asker olacak ve NATO'nun Acil Mukabele gücünden daha hızlı hareket etmesi bekleniyor.

NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutayı üstlenecek. Görev gücünün kurulmasına 2014 yılında NATO'nun Galler Zirvesinde karar verilmişti.

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