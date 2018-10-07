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NASA'dan korku yaratan rapor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni iklim araştırması raporunu dünya kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere yayımladı. Raporda, onsekizinci yüzyılda görülen 'Mini Buzul Çağı'nın tekrar yaşanabileceğine değinen ifadeler kullanıldı.

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NASA'dan korku yaratan rapor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni iklim araştırması raporunu dünya kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere yayımladı. Raporda, onsekizinci yüzyılda görülen 'Mini Buzul Çağı'nın tekrar yaşanabileceğine değinen ifadeler kullanıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:05
NASA'dan korku yaratan rapor!

NASA'nın yayınladığı yeni iklim araştırması raporuna göre, yazı rekor sıcaklıklarla kapayan Dünya, tarihi bir soğuk yaşayacak ve adeta donacak. Hatta bu soğuklar, içinde olduğumuz Uzay Çağı’nın ‘Buzul Çağı’ olarak anılmasına yol açacak kadar etkili olabileceği konusunda açık ifadelere yer verildi.

Uzmanlar, Güneş’in en dış katmanında oluşan Güneş lekelerini ve Dünya’nın en üst atmosfer tabakası Termosfer’i inceledi. Termosfer’in soğuyup daraldığı, Güneş lekelerinin kaydedilmiş en düşük hareketlilikte olduğunu tespit ettiler.

UZAY ÇAĞI'NIN REKOR SOĞUKLARI GELİYOR

Uzay Çağı'nın rekor soğukları geliyor başlığı altında şu ifadelere yer verildi. Rekor soğuklar şu anlama geliyor: 11 yıllık dönemler halinde azalıp çoğalan bu lekeler, iklim koşullarında belirleyici rol oynuyor. Lekelerin az gözlenmesi veya hiç gözlenmemesi, Dünya’nın sıcaklık seviyesini etkiliyor.

Termosfer Güneş’teki leke hareketliliği yüksek olduğunda ısınıyor, az olduğunda soğuyor. Uzmanlar, Güneş’te benzer bir uyku evresine 18’inci yüzyılda rastlandığını ve o dönemin tarihe ‘Mini Buzul Çağı’ olarak geçtiğini hatırlatarak “Süreç böyle devam ederse, birkaç ay içinde Uzay Çağı’nın rekor soğuklarına hazırlıklı olmalıyız” açıklamalarınayer verildi.

Kaynaklar; Posta Gazetesi

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Son Güncelleme: 07.10.2018 19:01
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nasa dan korku yaratan rapor
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