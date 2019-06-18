mursi nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Sabah erken saatlerde defnedilen Mursi'nin cenaze fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.
CESEDİ CEZAEVİNDE YIKADIK"
Öte yandan Mursi'nin oğlu yaptığı açıklamada, "Cesedi cezaevinde yıkadık. Ailem ile birlikte defin törenine katıldım" ifadelerini kullandı.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA