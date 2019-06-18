mursi defnedildi

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ
Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA