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Mursi defnedildi

Mısır’da Sisi darbesiyle indirilen eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi defnedildi.

Mursi defnedildi

Mısır’da Sisi darbesiyle indirilen eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi defnedildi.

18 Haziran 2019 Salı 06:50
Mursi defnedildi

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

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mursi defnedildi
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