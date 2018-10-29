Merkel'den Flaş Karar!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş bir karar geldi. Angela Merkel'in partisinin Hesse eyalet seçimlerinde yaşadığı kan kaybından sonra CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) yönetimiyle bir araya geldiği ve 2018 Aralık ayında yapılacak kongrede parti liderliği için aday olmayacağını belirttiği iddia edildi.
Dünyanın önde gelen haber ajanlarından Reuters, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) liderliğine 18 yıl sonra yeniden aday olmayacağını duyurdu.
Şansölye unvanına sahip olan Angela Merkel, 18 yıldır CDU'un liderliğini yapıyordu.
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