Mars'a Yolculuk Yapacak Personel Aranıyor! İşte sorulan sorular...

NASA Mars yolculuğu için iş ilanı yayınladı. Nasa tarafından yayınlanan iş ilanındaki şartlardan biri Cem Yılmaz'ında ilgilisini çekerken, astronot olmak için yöneltilen sorular sosyal medyada ilgi gördü... İşte astronot olmak için sorulan sorular...

NASA, 2023'te Ay'a astronot gönderecek ve Mars yolculuğuna hazırlanacak. Toplam 8 ay sürecek olan yolculuk için iş alımları ve hazırlıklar şimdiden başladı. Mars görevi için astronot arayan NASA, getirdiği bir şartla Cem Yılmaz'ı da ayarttı. Astronot olmak için NASA'nın yönelttiği sorular ise herkesin ilgisini çekti. Özellikle mantık ve psikoloji alanındaki sorular enteresan oldu. İşte Cem Yılmaz'ın NASA'ya yanıtı ve o sorular:

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni dönemde Mars'a gidecek olan ekibi şimdiden hazırlamak için düğmeye bastı. NASA'dan Jeffrey Johnson Mars'a gidecek komik astronotlar aradıklarını duyurdu. Johnson bunun nedenini şu ifadeler ile açıkladı: -"Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var.

Peki NASA'nın astronot adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor. İşte o sorular...

BÖLÜM 1: FİZİK SORULARI:



1. Eğer bir nesne hareket halindeyse, ne tür bir enerjiye sahiptir?

A. Metabolik enerji B. Potansiyel enerji C. Kinetik enerji D. Manyetik enerji

Cevap : C



2. Einstein’ın ünlü denkleminde "c" sembolü hangisine denk gelmektedir?

A. Yük B. Karbon C. Işık hızı D. Yoğunluk

Cevap : C

3. “Enerji” ile ilglili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A. Yok edilebilir B. Transfer edilebilir C. Depolonabilir D. Dağıtılabilir

Cevap : A

4. “Nebula” nedir?

A. Genç bir Güneş sistemi B. Yıldız kümesi C. Toz ve gaz bulutu D. Bir tür kara delik

Cevap : C

BÖLÜM 2: MANTIK SORULARI

5. Gezegen: Mars – Kumaş:?

A. Esnek B. Kot C. Pantolon

Cevap : B



6. Çocuklar “kreş” olarak tanımlanırsa, “ergenler”i hangisi karşılar?

A. Gençlik B. Lise C. Genç yetişkin

Cevap : B

7. Tehdit: Gürleme - ? : Gökkuşağı

A. Hava durumu B. Uğursuz C. Rengarenk

Cevap : C



8. “İlaç” ve “Hastalık” arasındaki ilişki hangisinde vardır?

A. Hukuk-Anarşi B. Açlık-Susama C. Sevgi-Hazine

Cevap : A

BÖLÜM 3: PSİKOLOJİK ALGI

9. Uzay istasyonunda yangın çıktığı zaman yapacağınız ilk şey nedir?

A. Oksijen maskesi takmak B. Kontrol merkezini aramak C. Yangını söndürmeye çalışmak D. Yangın alarmı çalıştırmak ve bulunduğum yerden ayrılmak

Cevap : D

10. Bir asansörde tanımadığınız 10 kişi ile birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını düşünün. Böyle bir durumda ne yaparsınız?

A. Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yolun olup olmadığını araştırırım

B. Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur

C. En fazla stres yaratan insanları sakinleştirmeye çalışım

D. Oldukça yüksek bir sesle çığlık atarım

Cevap : C

11. Ay’a yapılan bir yolculuk esnasında, siz ve ekibinizin ana gemiden 320 km uzaklıkta kaza yaptığını ve buraya yürüyerek gitmek zorunda olduğunuzu farz edin. Böyle bir durumda, oksijen tankınız haricinde, yanınıza almanız gereken en önemli şey nedir?

A. Kibrit kutusu B. Sinyal fişekleri C. 20 litre su D. İlk yardım çantası

Cevap : C

12. Mars’ta uzaylı hayatı olduğunu keşfettiniz ve gemiye buradaki yaşama dair bir örnek getirdiniz. Bundan sonra izlemeniz gereken yol nasıl olmalıdır?

A. Laboratuvarda test edilebilmesi için Dünya'ya gönderirim.

B. Mürettebatla temas etmemesi için örneği izole ederim.

C. Vakit kaybetmeden testlere başlarım

D. Kontrol merkezini ararım

Cevap : B ve A şıkkı

BÖLÜM 4: NASA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

13. NASA’nın hangi uzay mekiği uçuşuna 73 saniye kala patlamış ve olay sonucunda içinde bulunan tüm astronotlar ölmüştür?

A. Explorer B. Challenger C. Galileo D. Saturn V

Cevap : B

14. Ay'a giderek başarıya ulaşan ilk Apollo görevi hangisiydi?

A. Apollo 10 B. Apollo 11 C. Apollo 12 D. Apollo 13

Cevap : B

15. NASA'nın sloganı nedir?

A. Yarının geleceği için B. Sonsuzluğa ve ötesine C. Hepimizin yararı için D. İleriye ve yukarıya

Cevap : C

16. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aynı anda kaç astronot yaşayabilir?

A. 6 B. 10 C. 15 D. 20

Cevap : A

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