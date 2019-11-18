Mağazada rezalet! Mağazada idrarını yapan genç kadına tepki yağdı

Almanya merkezli perakende zincirinde çekilen bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye'de de çok sayıda şubesi bulunan teknoloji zincirinin Almanya'daki bir şubesinde oyun konsollarının olduğu bölümde sarışın kadın çömelerek idrarını yaptı. Fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte büyük tepkiler yağdı.



MAĞAZADA ÇİŞİNİ YAPTI

Siyah ceket ve gri etek giyen sarışın bir kadın oyun konsollarının bulunduğu bölüme doğru gitti ve önce etrafına baktıktan sonra yere eğildi. Yerde oturduğu sırada külotlu çorabını çıkaran kadın daha sonra oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı.

"BU TAMAMEN İĞRENÇLİK"

Reddit'te paylaşılan görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadının yaptığı komik ya da seksi değil, bu tamamen iğrençlik" yorumunu yaparken diğer kullanıcılar da, "Bu yaptığı resmen suç, tutuklanmalı" ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kadının rakip markanın oyun konsolunu kullandığını öne sürerken teknoloji zincirinin yetkilileri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA