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Maçta göğüslerini açtı, ömür boyu men edildi!

The Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Maça Instagram fenomeni ve bikini modeli güzel Julia Rose, atıcıyı şaşırtmak için göğüslerini açtı.

Maçta göğüslerini açtı, ömür boyu men edildi!

The Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Maça Instagram fenomeni ve bikini modeli güzel Julia Rose, atıcıyı şaşırtmak için göğüslerini açtı.

29 Ekim 2019 Salı 22:42
Maçta göğüslerini açtı, ömür boyu men edildi!

Bikini modeli olan Julia Rose, MLB Dünya Şampiyonası'nda Washington Nationals ve Houston Astros arasında oynana maçta göğüslerini açtı.

Arkadaşı Lauren Summer ile birlikte bu olayı yapan Julia Rose, Canlı yayında ekrana gelen görüntüler nedeniyle Amerika'da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Bu hareketiyle kameralara yakalanan model, Beyzbol Federasyonu'ndan bir mektup aldı. Aldığı mektupta Julia Rose'un, ömür boyu MLB maçlarına alınmayacağı yazıyordu.

Lig sözcüzü Michael Teevan, USA Today'e verdiği demeçte gelişmeleri doğruladı. Teevan, ticari menfaat sağlamak amacıyla ihlal edilen taraftar kurallarını affetmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Julia Rose, aldığı mektubu Twitter üzerinden paylaşarak, "Rüzgar esti ve tişörtüm havalandı. Sütyen giymediğim için böyle oldu" dedi.

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