Maçta göğüslerini açtı, ömür boyu men edildi!

Bikini modeli olan Julia Rose, MLB Dünya Şampiyonası'nda Washington Nationals ve Houston Astros arasında oynana maçta göğüslerini açtı.

Arkadaşı Lauren Summer ile birlikte bu olayı yapan Julia Rose, Canlı yayında ekrana gelen görüntüler nedeniyle Amerika'da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Bu hareketiyle kameralara yakalanan model, Beyzbol Federasyonu'ndan bir mektup aldı. Aldığı mektupta Julia Rose'un, ömür boyu MLB maçlarına alınmayacağı yazıyordu.

Lig sözcüzü Michael Teevan, USA Today'e verdiği demeçte gelişmeleri doğruladı. Teevan, ticari menfaat sağlamak amacıyla ihlal edilen taraftar kurallarını affetmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Julia Rose, aldığı mektubu Twitter üzerinden paylaşarak, "Rüzgar esti ve tişörtüm havalandı. Sütyen giymediğim için böyle oldu" dedi.

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