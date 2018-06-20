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Loto Tutturmanın Formülünü Buldu: 7 Defa Kazandı

İlginç haberin bugünkü adresi Avustralya oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir matematikçi, geliştirdiği tablo ile lotonun formülünü buldu ve 7 defa lotoyu tutturdu.

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Loto Tutturmanın Formülünü Buldu: 7 Defa Kazandı

İlginç haberin bugünkü adresi Avustralya oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir matematikçi, geliştirdiği tablo ile lotonun formülünü buldu ve 7 defa lotoyu tutturdu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:23
Loto Tutturmanın Formülünü Buldu: 7 Defa Kazandı

Lotonun şifresini çözen adam 7 kez ödül kazandı.

Avustralya'da bir matematikçi ilginç bir deney yaptı ve geliştirdiği formülle lotodan yedinci kez ikramiye kazanmayı başardı. İsminin açıklanmasını istemeyen adam, Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte, altı sayıyı da bilerek 4 milyon Avustralya doları tutarında büyük ikramiyeyi dokuz kişiyle birlikte kazandı.

Avustralya'da yayımlanan Northern Star gazetesinde yer alan habere göre loto talihlisi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllar önce bazı numaraların diğerlerinden daha sık çıktığını duymuştum. Oynacağım numaralar için bilgisayarda bir tablo geliştirdim" diyerek geliştirdiği formülü nasıl geliştirdiğini açıkladı. Ancak bu isim, geliştirdiği formülü hakkında başka bilgi vermedi.

PARA İLE NE YAPACAĞINI AÇIKLADI

Daha önceki çekilişlerde küçük ikramiyelerle lotodan şimdiye kadar toplam 421.753 Avustralya doları (yaklaşık 310 bin ABD doları) kazanan adam, geçtiğimiz gün kazandığı ikramiye ile birlikte zengin oldu. Bu parayla evinin kalan borcunu ödeyeceğini ve bir çim biçme makinesi alacağını belirten kişi,"Belki bir araba da alırım ve yeni hobiler bulurum" diye konuştu.

Mayıs'ta ayında Melbournelü bir kadın "özel" numaralarını oynayarak birini evlilik yıldönümü hediyesi olarak kocasına aldığı iki biletle lotodan 9.6 milyon Avustralya doları kazanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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