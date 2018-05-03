Londra'da Patlama Çok Sayıda Yaralı Var

İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama meydana geldi. Patlamada 30'a yakın kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kuzey Londra'nın Stamford Hill Bölgesinde patlama meydana geldi.

Uluslararası haber ajansları patlamada ilk belirlemelere göre 30'a yakın kişi yaralandığını bildiriyor. Patlamanın bir yahudi sokak festivalinde meydana geldiği öğrenilirken, festivalde yakılan şenlik ateşinin patladığı öne sürülüyor. İngiliz medyasında patlamanın bir cep telefonundan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Yaralıların birçoğunun yüzünde ciddi yanıklar oluştuğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Kamudan haberler , gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA