Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103781
ALTIN
271.754
DOLAR
5.7505
STERLIN
7.4058
EURO
6.3344
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi

Liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 Kasım 2019 Perşembe 22:10
Liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, bugün Kaliforniya’nın Santa Clarita şehrinde bulun 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesi’nde meydana geldi. Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki lisede, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitiririrken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
liseye silahlı saldırı ölü yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lisede skandal olay! Sınıfta, okulda ve parkta ilişkiye girdi
Lisede skandal olay! Sınıfta, okulda ve parkta ilişkiye girdi
Biri poposunda, biri kafasında... İki kuyruklu köpek görenleri şaşırtıyor!
Biri poposunda, biri kafasında... İki kuyruklu köpek görenleri şaşırtıyor!
'Eşcinsel evliliğin yasallaşması intihar vakalarını azalttı'
'Eşcinsel evliliğin yasallaşması intihar vakalarını azalttı'

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim