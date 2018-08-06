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Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Duygusal Eğitim alanında geliştirilen flört isimli ders İtalya'daki liselerde uygulamaya konuldu. İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinde gelecek eğitim-öğretim yılında uygulanacak flört dersi beraberinde birçok tartışmayı da getirdi.

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Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Duygusal Eğitim alanında geliştirilen flört isimli ders İtalya'daki liselerde uygulamaya konuldu. İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinde gelecek eğitim-öğretim yılında uygulanacak flört dersi beraberinde birçok tartışmayı da getirdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Duygusal Eğitim alanında geliştirilen flört isimli ders İtalya'daki liselerde uygulamaya konuldu. İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinde gelecek eğitim-öğretim yılında uygulanacak flört dersi beraberinde birçok tartışmayı da getirdi.

İtalya Piemonte bölge meclisi ile bir felsefe derneğinin birlikte hazırladığı ders programı ile hem kadına karşı şiddet gibi sorunlara yönelik engelleyici bir adım atmak hem de sosyal medya çağında flörtleşmeyi unutan, asosyal konuda düşen gençlere duygusal yakınlık kurmayı öğretmek amacıyla duygusal eğitim vermeyi amaçlıyor.

L'Espresso dergisinin aktardığı habere göre dersin adı Gustave Flaubert'in çok satan romanından esinlenilerek "duygusal eğitim" konuldu. L'Espresso, İtalya'da ilk kez okullarda böyle bir eğitim verileceğini ifade etti.

Liselilere duygusal eğitim verme projesi, Piemonte Bölge Meclisi Üyesi Gabriele Molinari ile felsefe derneği "Filosofia in Movimento" kurucu üyesi ve eğitim felsefesi profesörü Paolo Ercolani tarafından hayata geçirilerek yeni eğitim ve öğretim sezonunda uygulamaya konulacak.

Psikologların da katılacağı derslerde lise öğrencilerine, tarihsel ve toplumsal önyargıları aşarak sağlıklı duygusal ilişki kurma biçimleri öğretilecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya alışmış yeni nesillere derinlikli duygusal ilişki kurmalarında yardımcı olunması da amaçlanıyor.

L'Espresso, "ekran başından, çok kısa süreli ilişkiler" kurmaya alışmış, "flörtleşmeyi ve gerçek bir duygusal ilişki kurmayı bilmeyen" gençlerin bu derslerle sağlıklı ilişkilere hazırlanacağını yazdı.

Duygusal eğitim derslerinin mimarlarından Profesör Ercolani de L'Espresso dergisine yaptığı açıklamada, "Okullarda duygusal eğitim vermek, gençlerin dengeli bir duygu dünyası içinde yetişkinliğe geçmelerinde gerekli bilgi ve araçlar edinmelerini sağlamaya yardımcı olacak" dedi.

BBC TÃ¼rkÃ§e

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Son Güncelleme: 06.08.2018 14:02
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