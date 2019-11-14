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Lisede skandal olay! Sınıfta, okulda ve parkta ilişkiye girdi

ABD'de bir lisede skandal bir olay yaşandı. Müzik öğretmeni kadın, öğrencisiyle sınıfta, okul gezisinde ve çevredeki bir parkta ilişkiye girdi.

Lisede skandal olay! Sınıfta, okulda ve parkta ilişkiye girdi

ABD'de bir lisede skandal bir olay yaşandı. Müzik öğretmeni kadın, öğrencisiyle sınıfta, okul gezisinde ve çevredeki bir parkta ilişkiye girdi.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:03
Lisede skandal olay! Sınıfta, okulda ve parkta ilişkiye girdi

ABD'nin Washington eyaletindeki bir lisede müzik öğretmeni olarak görev yapan kadın, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi. Everett kentindeki Lynnwood Lisesi'nde koro öğretmeni olan Olivia Sondheim, tutuklanmasının üç yıl ardından sonuçlanan mahkeme tarafından bir yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

SINIFTA, OKULDA VE PARKTA İLİŞKİYE GİRDİ

Mahkemeyi yöneten Yargıç Linda Krese, öğretmene olay sırasında 16 yaşında olan kurbanla temas kurmayı ve yaşı küçük öğrencilerle öğretmenlik yapmasını yasakladı. Sondheim ve öğrencisi arasındaki cinsel ilişki, 9 Nisan 2016 tarihinde, kurban 16 yaşındayken gerçekleşmişti. Mahkeme kayıtlarına göre öğrenci ve spık öğretmen arasında 5 ila 10 kez kadar ilişki gerçekleşti. Cinsel ilişkilerin sınıfta, okul gezisinde ya da çevredeki bir parkta gerçekleştiği bildirildi.(Milliyet)

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