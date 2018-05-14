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Kudüs'te İsrail Askerleri Gerçek Mermi ile Saldırıyor: Şehit Sayısı 16 Oldu

Kudüs'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bugün saat 16,00'da gerçekleşecek konsolosluk taşıma töreni öncesi gerilim artıyor.

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Kudüs'te İsrail Askerleri Gerçek Mermi ile Saldırıyor: Şehit Sayısı 16 Oldu

Kudüs'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bugün saat 16,00'da gerçekleşecek konsolosluk taşıma töreni öncesi gerilim artıyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:32
Kudüs'te İsrail Askerleri Gerçek Mermi ile Saldırıyor: Şehit Sayısı 16 Oldu

7 Aralık 2017'de ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ve Konsolosluğu Kudüs'e alacağını aıklamasının ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak.

Uluslararası tepkiye, set eleştirilere ve direnişlere rağmen gerçekleşecek taşınma işlemi bugün TSİ 16.00'da yapılacak törenle tamamlanacak. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katılda bulunacak. Başkan Trump'ın ise telekonferans yoluyla törene katılması  ve Konsolosluk açılış törenine bu şekilde katılması bekleniyor.

Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar da asıldı.

16 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş devam ederken, Gazze'de ise protestolar başlamış ve tüm kararlılığıyla devam ediyor durumda. Gazze'deki protestolarda 16 Filistinli İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü, 165 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması ve skandal oaya tepki göstermesi bekleniyor.

İsrail helikopterleri attıkları bildirilerle Filistinlilere 'can güvenliği' uyarısı yaparak, gösterilere katılmamalarını  ve evlerindne dışarıya çıkmamaları gerektiği istedi.

Arap Birliği ise Kudüs gündemiyle Çarşamba günü olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Son Güncelleme: 14.05.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
IsrailHaberKudüs Son Dakika
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