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Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, konseri sırasında kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü. O anlar ise bir izleyicinin kameralarına yansıdı.

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, konseri sırasında kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü. O anlar ise bir izleyicinin kameralarına yansıdı.

18 Ekim 2019 Cuma 16:12
Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Ünlü aktör Bradley Cooper ile yer aldığı Bir Yıldız Doğuyor filmi sonrası, Cooper'la adı aşk dedikodularına karışan yıldız şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas'taki konseri sırasında tatsız bir olay yaşadı. Gaga, Las Vegas gösterisi sırasında korkunç bir kazaya karıştı.

Gaga, dans etmeye çalıştığı sırada bacaklarını fanın beline sardı. Gaga, kucağında olduğu hayranıyla birlikte dengeyi sağlayamayınca sahneden düştü.

Güvenliklerin ve konserdekilerin yardımına koştuğu Gaga ve hayranı olaydan yara almadan kurtuldu. Gaga olayın ardından konsere devam etti.


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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
kucakta dansın sonu kötü bitti
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