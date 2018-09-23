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Korkutan Deprem!..

Van'da, Richter ölçeğine göre, 18 dakika arayla 3.0 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hasara neden olmayan depremler, bölge halkı arasında korku ve paniğe neden oldu.

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Korkutan Deprem!..

Van'da, Richter ölçeğine göre, 18 dakika arayla 3.0 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hasara neden olmayan depremler, bölge halkı arasında korku ve paniğe neden oldu.

23 Eylül 2018 Pazar 19:06
Korkutan Deprem!..

Van'da, Richter ölçeğine göre, 18 dakika arayla 3.0 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hasara neden olmayan depremler, bölge halkı arasında korku ve paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere ve bilgilere göre bugün saat 17.55 sıralarında merkez üstü Van Gölü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem maddi hasara neden olmaması sevindirirken, bölgede yaşayan vatandaşların paniklemesine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
korkutan deprem
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