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Korkunç Olay: Patronunun 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Etti Sonra..

Hindistan'da meydana geldiği öğrenilen feci olayda bir kişi, patronunun 4 yaşındaki kızını kandırarak evine götürdü. Küçük kıza burada tecavüz eden cani onu vahşice öldürdü.

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Korkunç Olay: Patronunun 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Etti Sonra..

Hindistan'da meydana geldiği öğrenilen feci olayda bir kişi, patronunun 4 yaşındaki kızını kandırarak evine götürdü. Küçük kıza burada tecavüz eden cani onu vahşice öldürdü.

05 Haziran 2018 Salı 11:45
Korkunç Olay: Patronunun 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Etti Sonra..

Hindistan'da tüyleri diken diken eden feci bir olay yaşandı.

Son dönemlerde sürekli olarak taciz, istismar ve tacavüz skandalları ile dünya gündemine gelen Hindistan'da feci bir olay daha yaşandı. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde bulunan bir tatlı dükkanında çalışmakta olan bir adam, patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdükten sonra işe geri dönerek çalışmaya devam etti.

Bholu adındaki adam, Yeni Delhi'den 40 mil uzaklıkta bulunan Asaoti köyünde, patronunun kızını elinden tutup götürürken çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. 24 yaşındaki adamın 9 yıldır aynı ailenin yanında çalıştığı, artık ailenin bir parçası haline geldiği öğrenildi.

Küçük kıza tecavüz eden cani adam onu vahşice öldürdükten sonra cesedini annesi ile yaşadığı evde bulunan bir kutuya koyarak sakladı. Daha sonra işe dönen Bholu, aile ile birlikte küçük kızı arama çalışmalarına  bile katıldı.

Bir komşunun 4 yaşındaki kızın Bholu ile birlikte yürüdüğünü görmesi ve bunu aileye anlatması üzerine kızın ailesi harekete geçti. Aile ile bu bilginin paylaşması durumdan şüphelenen aile, kızlarını aramak için cani adamın evine gidince korkunç gerçekle yüzleşti. Aile, evdeki kutuda kızlarının cansız bedenleri ile karşı karşıya geldi.

Tıbbi muayenede çocuğun ölmeden önce tecavüze uğradığı da doğrulandı. Evli olan Bholu hakkında tutuklama kararı verildi ve cani cezaevine gönderildi. Aile, kızlarının katili için idam cezası istediğini açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaHindistanTecavüzTaciz
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