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Korkunç Olay: Bebeği Can Çekişirken O Erkek Arkadaşı ile Cinsel İlişkiye Girdi-Üstelik..

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kadın, bebeğini hastanelik eden adamla cinsel ilişkiye girdi.

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Korkunç Olay: Bebeği Can Çekişirken O Erkek Arkadaşı ile Cinsel İlişkiye Girdi-Üstelik..

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kadın, bebeğini hastanelik eden adamla cinsel ilişkiye girdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:05
Korkunç Olay: Bebeği Can Çekişirken O Erkek Arkadaşı ile Cinsel İlişkiye Girdi-Üstelik..

İngiltere'de skandal olay meydana geldi. Alınan son bilgilere göre bir kadın, hastanede çocuunun katlili ile ilişkiye girdi.

Alınan son bilgilere göre Catherine Davidson isimli kadın, doktorların kendisine kızının hayata geri dönme ihtimali olmadığı için fişini çekmeye hazırlandıklarını söylemeye çalıştığı sırada kızının bu hale gelmesinden sorumlu sevgilisi ile hastanede cinsel ilişkiye girdi. Kızını sallayarak öldüren 38 yaşındaki eski asker Gordon Mckay ile hiçbir şey yokmuş gibi beraber olan kadının kan donduran bu olayı ortaya çıkar çıkmaz ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu.

ÇOCUĞUNU SEVGİLİSİNE EMANET ETMİŞ

Edinilen bilgilere göre Anne Davidson adlı kadın, iki çocuğunu babaannelerine götürmek için bebeğini sevgilisi Mckay'a emanet ederek evden çıktı. Bir süre sonra Mckay, kadına kızının çok kötü durumda olduğunu söyleyip bir an önce eve gelmesini istedi.

KIZI CAN ÇEKİŞİRKEN O İLİŞKİYE GİRDİ

Sağlık ekipleri çocuğunu hastaneye kaldırdıkları sırada adam kadına, banyoya gittiğini geri döndüğünde ise kızı hareketsiz bulduğunu söyledi. Polis adamı çapraz sorguya alınca adam kızı havaya kaldırıp sertçe salladığını ve fırlattığını itiraf etti. Doktorlar, anneye kızının artık yaşamayacağını için yaşam destek makinesinin fişinin çekilmesi gerektiğini söylemeye çalıştıkları sırada, anne ve Mckay'i bir odada ilişkiye girerken yakaladı.

Talihsiz bebeğin çarpma sonucu ağır beyin hasarı sebebiyle beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKadınİngiltere
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