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Korkunç Olay: 18 Kişi Kaçırdıkları Kıza Tecavüz Edip Vahşice...

Son dakika haberi Hindistan'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre evde yalnız olan bir kızı kaçıran 18 kişi ona tecavüz ettikten sonra yakarak vahşice katletti.

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Korkunç Olay: 18 Kişi Kaçırdıkları Kıza Tecavüz Edip Vahşice...

Son dakika haberi Hindistan'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre evde yalnız olan bir kızı kaçıran 18 kişi ona tecavüz ettikten sonra yakarak vahşice katletti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:44
Korkunç Olay: 18 Kişi Kaçırdıkları Kıza Tecavüz Edip Vahşice...

Tüyleri diken diken eden olayın adresi Hindistan oldu.

Dünya genelinde ortalamalara bakıldığında en çok taciz ve tecavüz olaylarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Hindistan'da meydana gelen feci olay tüm dünyayı dehşete düşürdü. Polis ekipleri, bir köyde genç bir kızı kaçırıp ona tecavüz eden ve onu vahşice öldüren 16 erkeği gözaltına aldı. Toplu tecavüze uğrayan 16 yaşındaki genç kızın cesedi, kendi evinde yakılmış halde bulundu.

Carkhand eyaletinde bulunan Chatra köyünde yaşamakta olan genç kızın ailesi bir düğüne gitti. Düğüne gitmesi sornası evde tek başına kalan genç kızı 4 kişi eve gelerek kaçırdı.

Saldırganlar kaçırdığı kızı ıssız bir yere götürdükten sonra diğer erkeklerin de katılmasıyla ona sırayla tecavüz etti.

Olayın duyulması ülke çapında ve tüm dünyada infiale yol açtı. Televizyon kanalları, bu korkunç haberi sunarken 'YETER! Suskunluğunu boz Hindistan' yazılı bantlar geçti ve olaya büyük tepki gösterdi.

770 DOLAR CEZA

Kızın ailesi ise yaşanan korkunç olayın ardından saldırganların cezalandırılmaları için köy liderine başvurdu. Ailenin başvurduğu Chatra köyü lideri ise, erkeklere 770 dolar ceza verdi.

8 YAŞINDAKİ KIZA 8 ERKEK TECAVÜZ ETMİŞTİ

Hindistan'da geçen ay sekiz yaşındaki Asifa Bano isimli bir kız çocuğu sekiz erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmüş ve kurbanın cesedi ormana atılmıştı. Müslüman bir aşirete mensup kızın feci ölümü ülke çapında gösterilere yol açmış, bazı Hindu gruplar tecavüzcülerin yakalanmasına karşı çıkmıştı.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE TECAVÜZ EDENE İDAM

Yeni Delhi yönetimi, bir hafta sonra 12 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz edenlere idam cezası getirmişti.

Neredeyse her saat bir tecavüzün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir üniversite öğrencisinin 2012 yılında başkent Yeni Delhi'deki otobüste toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesi, uzun süre dünyada gündem olmuştu.

Olayın ardından hükümet tecavüz suçlularına 20 yıla kadar hapis cezası veren düzenlemeyi onayladı ancak birçok cinsel saldırının aileler arasındaki anlaşmayla kapatıldığı biliniyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberTacizTecavüz
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