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Korkunç Görüntüler: 8 Kişi Aralarına Aldığı Kız Çocuğuna..

Bugün ortaya çıkan korkunç taciz görüntüleri tüyleri diken diken etti. Hindistan'da meydana gelen olayda 8 kişi aralarına aldığı küçük kıza tacizde bulundu.

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Korkunç Görüntüler: 8 Kişi Aralarına Aldığı Kız Çocuğuna..

Bugün ortaya çıkan korkunç taciz görüntüleri tüyleri diken diken etti. Hindistan'da meydana gelen olayda 8 kişi aralarına aldığı küçük kıza tacizde bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:04
Korkunç Görüntüler: 8 Kişi Aralarına Aldığı Kız Çocuğuna..

Tüyleri diken diken eden haberin adresi Hindistan oldu.

Sosyal medya üzerinde kısa süre içinde yayılan görüntülerde Hindistan'da 8 erkeğin sokakta gördükleri kız çocuğunu taciz ettikleri ve onu aralarına alarak tecavüz etmeye kalkıştıkları anların görüntüsü ülkeyi ve dünyayı sarsarken, çocuğun akıbetinin ne olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi henüz ortaya çıkmadı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Kuzeydoğu Hindistan’da meydnaa gelen feci olayda yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişmekte ıolan 8 genç erkek, sokak ortasında bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası hiçbir işe yaramadı.

6 SI TUTUKLANDI

Biri videoyu çeken kişi olmak üzere toplamda 8 genç erkek henüz onlu yaşlarının başında olduğu anlaşılan kız çocuğunu aralarına alarak, yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırtmaya başlıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6’sını tutukladı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTacizTecavüzFlaş
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